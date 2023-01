Είναι νωρίς για να πούμε ότι το The Last of Us, η μετα-αποκαλυπτική σειρά του HBO είναι μία από τις καλύτερες της χρονιάς; Πιστεύουμε πως όχι, και την ίδια γνώμη φαίνεται πως έχουν και τα περισσότερα διεθνή μέσα. Το videogame που κατέκτησε πολλούς επαίνους για το συγκλονιστικό – και ανατριχιαστικά πιστευτό – storyline του, μετατράπηκε σε μια συναρπαστική δυστοπική σειρά που καταφέρνει να συνδυάσει ζελεδένια ζόμπι, την αγριότητα που ακολουθεί την κατάρρευση του πολιτισμού και μια ιδιαίτερη ιστορία πατρικής αγάπης. Και από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, θα έχουμε τη δυνατότητα να την παρακολουθούμε αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Μια προδιαγεγραμμένη επιτυχία

Οι θριαμβευτικές κριτικές που απέσπασε η σειρά, στην πραγματικότητα δεν ξαφνιάζουν κανέναν – και σίγουρα όχι τους gamers. Το The Last of Us έχει μείνει στην ιστορία των videogames ως εκείνο που έχει ίσως το καλύτερο storyline όλων των εποχών, εστιάζοντας στην εξέλιξη της πλοκής και στη σχέση των δυο κεντρικών ηρώων του, του τσακισμένου από τη ζωή, σκληροτράχηλου Τζόελ και της 14χρονης Έλι, αντί για να περιορίζεται στην (επίσης άφθονη) δράση και τον τρόμο.

Το παιχνίδι που εξ αρχής έμοιαζε περισσότερο με προσεγμένη τηλεοπτική παραγωγή, καλύπτοντας περίπου 15 ώρες gameplay, ήταν επομένως ιδανικό υλικό. Και από τη στιγμή που τη μεταφορά του ανέλαβαν ο αρχικός δημιουργός του, Νιλ Ντρούκμαν, και ο Κρεγκ Μέιζιν, που ευθύνεται και για το τρομερό Chernobyl, η επιτυχία ήταν μάλλον εγγυημένη.

Πολλά περισσότερα από μια ιστορία για ζόμπι

Ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν το The Last of Us να ξεχωρίζει, είναι το γεγονός ότι καταφέρνει να καταστήσει αληθοφανή την εξάπλωση μιας ασθένειας που μετατρέπει τους ασθενείς σε ζόμπι – ή σε κάτι που παραπέμπει σε ζόμπι – αλλά και το ότι η εμφάνισή της δεν αποτελεί παρά ένα μέρος των αιτιών που οδήγησαν την ανθρωπότητα στην καταστροφή.

Χωρίς να αποκαλύψουμε πολλά, θα αναφέρουμε απλώς ότι τα ανθρώπινα λάθη δεν έπαιξαν αμελητέο ρόλο στην κατάρρευση του πολιτισμού, ενώ μαζί με τον τελευταίο διαγράφηκαν αναγκαστικά και οι κανόνες της ηθικής, αποτελώντας βαρίδια στην ατέλειωτη μάχη για επιβίωση.

Η ιστορία που παρακολουθούμε εκτυλίσσεται 20 χρόνια μετά την εξάπλωση της πανδημίας, σε έναν κόσμο που είναι πλέον εξαιρετικά άγριος. Εκεί, ένας μεσήλικας βετεράνος του στρατού, αναλαμβάνει να μεταφέρει επί πληρωμή ένα 14χρονο κορίτσι που, αναπάντεχα, μοιάζει να αποτελεί το «κλειδί» για την αντιμετώπιση της ασθένειας που σπέρνει τον τρόμο, βγάζοντάς την έξω από τη ζώνη καραντίνας. Το επικίνδυνο ταξίδι τους ίσως είναι η τελευταία ελπίδα της ανθρωπότητας και οι δυο ηθοποιοί (Πέντρο Πασκάλ και Μπέλα Ράμσεϊ) ενσαρκώνουν μαγικά τους ρόλους του σκληρού και σημαδεμένου από την τραγωδία πρώην πεζοναύτη και της έφηβης που διατηρεί την παιδική της αφέλεια, παρόλο που δεν έχει γνωρίσει τίποτα πέρα από την καταστροφή. Σταδιακά, όπως ακριβώς και το παιχνίδι, η σχέση τους μας αφορά περισσότερο από οποιαδήποτε αναμέτρηση με ζόμπι ή συμμορίες.

Συναρπαστικό και για τους fan και για τους αμύητους

Εκείνοι που θα έρθουν σε επαφή για πρώτη φορά με την πλοκή του The Last of Us μέσα από την προβολή του στο Vodafone TV, σύντομα θα ξεχάσουν πως πρώτο της «σπίτι» ήταν η κονσόλα του Playstation. Οι gamers, από την άλλη, θα αντιληφθούν το ελαφρύ «κλείσιμο του ματιού» σε εκείνους που αγάπησαν το αρχικό υλικό, μέσα από την επιλογή ιδιαίτερων γωνιών λήψης και τους συχνά πανομοιότυπους με το (εξαιρετικά καλογραμμένο) παιχνίδι διαλόγους.

Ταυτόχρονα, όμως, οι διαφορές ανάμεσα στο παιχνίδι και τη σειρά είναι αρκετές όχι μόνο για να κρατήσουν τον ενδιαφέρον και την αγωνία στα ύψη, αλλά και για να προχωρήσουν ακόμη πιο πέρα τόσο την ίδια την ιστορία, όσο και τον κόσμο του The Last of Us. Εξάλλου, είναι απολύτως λογικό: η αγωνία μας για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ήρωες είναι σαφώς μεγαλύτερη όταν, αντί για χαρακτήρες σε ένα game, έχουμε μπροστά μας σάρκινους ανθρώπους. Και ταυτόχρονα, οι δημιουργοί έχουν το περιθώριο να μας διηγηθούν σε μεγαλύτερο βάθος τις ιστορίες των υπόλοιπων χαρακτήρων, κάτι που μάλλον είναι δύσκολο στο περιβάλλον ενός videogame, όταν ανυπομονούμε για την επόμενη μάχη. Επιπλέον, φήμες λένε ότι το τρίτο επεισόδιο της σεζόν, που απομακρύνεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο από το παιχνίδι, έχει ήδη κερδίσει τη θέση του ανάμεσα στα καλύτερα τηλεοπτικά επεισόδια που θα δούμε φέτος.

