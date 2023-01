Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα (σ.σ. η πρώτη μέτρηση έκανε λόγο για 7,7 Ρίχτερ) στη θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά της Ινδονησίας και του Ανατολικού Τιμόρ, όπως ανέφεραν το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Ινστιτούτο Σεισμολογίας των ΗΠΑ (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 427 χιλιομέτρων νοτίως του νησιού Άμπον της Ινδονησίας, σε εστιακό βάθος 95 χιλιομέτρων.

Prelim. M 7.6 earthquake just now in eastern Indonesia. Initial data show it is about 60 miles deep, which may mean a low risk of tsunami, but shaking could create underwater landslides that cause local tsunami waves. #earthquake #Indonesia pic.twitter.com/UGr4fyh4cS

— Brian Olson (@mrbrianolson) January 9, 2023