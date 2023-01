Σεισμός μεγέθους 5,4 Ρίχτερ έγινε στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το USGS, ο σεισμός είχε επίκεντρο 9 μίλια νοτιοανατολικά του Ρίο Ντελ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν ζημιές ή τραυματισμοί από τη δόνηση που έγινε αισθητή στην περιοχή.

Good morning Redwood Coast CA. Did you feel the magnitude 5.4 earthquake about 9 miles southeast of Rio Dell at 10:35 am? The #ShakeAlert system was activated. See: https://t.co/4zt5Owvxod @Cal_OES @CAGeoSurvey @CalConservation pic.twitter.com/4R5mwhldSb

— USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) January 1, 2023