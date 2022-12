Σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών έπληξε την ανατολική ακτή της Ταϊβάν, ανακοίνωσε η μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Ταϊπέι.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ούτε σοβαρές υλικές ζημιές.

Ο σεισμός έγινε αισθητός λίγο μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα· στις 06:00 ώρα Ελλάδας) και το επίκεντρό του εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 30 χιλιόμετρα από τις ακτές της Χουάλιεν. Το εστιακό βάθος ήταν μικρό, μόλις έξι χιλιόμετρα.

December 15, 2022