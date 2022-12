Ισχυρός σεισμός 6,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά της ακτής της βόρειας Καλιφόρνιας, σύμφωνα με το γεωλογικό ινστιτούτο των ΗΠΑ USGS.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε βάθος 16,1 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS, το οποίο προσέθεσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε 12 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Φέρντεϊλ της Καλιφόρνιας.

Google: Εφαρμογή έγκαιρης προειδοποίησης για σεισμούς

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με το Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ.

Our home is a 140-year-old Victorian. The north/south shaking is very evident in what fell. This was our coffee station. Sorry for dark video. Power still out. #ferndaleca #earthquake pic.twitter.com/md1WKCS58Z

— Caroline Titus (@caroline95536) December 20, 2022