Πυροδότησε την… βόμβα η Ζαλγκίρις. Η ομάδα από το Κάουνας κινήθηκε αστραπιαία, ντύνοντας στα πράσινα τον Ακίλε Πολονάρα.

Μετά και το τέλος του πρώτου γύρου της Euroleague, Αναντολού Εφές και Ακίλε Πολονάρα χάραξαν χωριστούς δρόμους, με τον Ιταλό φόργουορντ να μετακομίζει στη Λιθουανία.

Ο Πολονάρα δεν βρισκόταν στα πλάνα του Αταμάν, με την Ζαλγκίρις να βρίσκει πρόσφορο έδαφος και να προχωρά σε μια σημαντική κίνηση.

Οι Τούρκοι ανακοίνωσαν το… διαζύγιο με τον Ιταλό παίκτη και η σκυτάλη πέρασε στους Λιθουανούς, που επισημοποίησαν το deal μέχρι και το τέλος της εφετινής αγωνιστικής περιόδου.

Welcome to Kaunas! Introducing the newest green-and-white, Achille Polonara! ✍️

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) January 7, 2023