Το Κοινοβούλιο του Περού απέρριψε το νομοσχέδιο με το οποίο θα προκηρύσσονταν πρόωρες εκλογές τον Δεκέμβριο του 2023, αντί για τον Απρίλιο του 2026, εν μέσω της πολιτικής κρίσης και των ταραχών που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 18 ανθρώπους την τελευταία εβδομάδα.

Peru goes on the 9th day of protest against the coup govt. They can be heard chanting “Congress will fall!” It’s becoming clear that early elections will not be enough to quiet the protests. As the state of emergency continues, more military are deployed, leading to 1 death today pic.twitter.com/dPUJyjlvCu

