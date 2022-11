Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με ρουκέτα εναντίον πολυκατοικίας νωρίς σήμερα το πρωί στη νότια ουκρανική πόλη Νικολάεφ, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Ολεξάντρ Σενκέβιτς.

Διασώστες ερευνούν τα συντρίμμια για επιζώντες, έγραψε ο Σενκέβιτς στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Βιτάλι Κιμ έγραψε από την πλευρά του στην ίδια εφαρμογή: «το Νικολάεφ έγινε και πάλι στόχος εχθρικών πυραύλων. Μία από τις ρουκέτες έπληξε μια πολυκατοικία πέντε ορόφων, η οποία καταστράφηκε». Ο Κιμ είχε αναφέρει ένα προσωρινό απολογισμό με τέσσερις νεκρούς και δύο τραυματίες.

