Ένα συναισθηματικό δέσιμο με το αρκουδάκι της παιδικής του ηλικίας έχει ο βασιλιάς Κάρολος, το οποίο τον συνοδεύει παντού μέχρι και σήμερα.

Ο Christopher Andersen, συγγραφέας του The King: The Life of Charles III, δήλωσε στο Entertainment Tonight ότι ο 73χρονος βασιλιάς, λάτρευε τόσο πολύ το αρκουδάκι του που επέτρεπε μόνο σε ένα άτομο να του κάνει τις απαραίτητες επισκευές – την νταντά των παιδικών του χρόνων, Mabel Anderson.

Ο συγγραφέας πρόσθεσε ότι, ως νεαρός πρίγκιπας και μέχρι την ενηλικίωσή του, ο Κάρολος συμπεριφερόταν στο αρκουδάκι σαν «να ήταν δικό του παιδί».

Στη νέα βιογραφία ο Αμερικανός συγγραφέας των μπεστ σέλερ ισχυρίζεται ότι ο βοηθός του Καρόλου, ο Michael Fawcett, είχε αναλάβει να φροντίζει το αρκουδάκι και να γνωρίζει πού βρισκόταν ανά πάσα στιγμή.

Και αν το αντίκα αρκουδάκι χρειαζόταν ποτέ κάποιες επισκευές, μόνο η νταντά των παιδικών χρόνων του Κάρολου, επιτρεπόταν να το πλησιάσει. Η «Mispy», όπως την αποκαλούσε χαϊδευτικά ο βασιλιάς, βγήκε ακόμη και από τη σύνταξη για να βοηθήσει.

Το αρκουδάκι το είχε πάντα μαζί του

Ο συγγραφέας Christopher Andersen έγραψε: «Είχε περάσει για τα καλά τα σαράντα του χρόνια και κάθε φορά που αυτό το αρκουδάκι χρειαζόταν να επισκευαστεί, νόμιζες ότι ήταν το δικό του παιδί που έκανε μια μεγάλη εγχείρηση».Και πρόσθεσε: «Το αρκουδάκι πήγαινε παντού μαζί με τον Κάρολο».

Η κυρία Mabel Anderson, η οποία σήμερα είναι 90 ετών, εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια όταν ο Κάρολος χρειαζόταν μια βοηθό νοσοκόμα και έγινε ένα από τα πιο έμπιστα πρόσωπα της οικογένειας καθώς και καλή φίλη της εκλιπούσας βασίλισσας.

Στη συνέντευξη για τη θέση εργασίας της λέγεται ότι ήταν η μόνη υποψήφια που «δεν έτρεμε από τα νεύρα της».

To «προσαρμοσμένο κάθισμα τουαλέτας»

Το βιβλίο αποκαλύπτει ακόμα πιο προσωπικές λεπτομέρειες για τον Κάρολο όπως για παράδειγμα ότι ταξιδεύει παντού με ένα «προσαρμοσμένο κάθισμα τουαλέτας».

Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι αν τον καλέσουν κάπου για δείπνο, ο Κάρολος φέρνει τον δικό του σεφ, ώστε να έχει το δικό του γεύμα ξεχωριστά προετοιμασμένο.

Ωστόσο, ο συγγραφέας παραδέχτηκε ότι πρόκειται για έναν ισχυρισμό που ο βασιλιάς έχει αρνηθεί στο παρελθόν.

Το βιβλίο περιγράφει επίσης την περίοδο που ο Κάρολος πέρασε στο σκωτσέζικο οικοτροφείο Gordonstoun ως «σκέτη κόλαση». Σε ένα απόσπασμα στο «Vanity Fair», ο Andersen έγραψε: «Αν δεν τον έριχναν πάνω του οι συμπαίκτες του στο ράγκμπι ή δεν τον κρεμούσαν στο ντους, ο πρίγκιπας του βασιλείου είχε να αντιμετωπίσει το χτύπημα στο κρεβάτι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βοηθούσε το γεγονός ότι ο πρίγκιπας Κάρολος ροχάλιζε. Σύμφωνα με τον πρίγκιπα, τις περισσότερες νύχτες τον χτυπούσαν με παπούτσια, μαξιλάρια και γροθιές. «Απλώς τρέμω να πάω για ύπνο», παραπονέθηκε, «επειδή με χτυπούσαν όλη τη νύχτα». Πρόσθεσε ότι μεγάλο μέρος της προσωπικότητας του Καρόλου μπορεί να αποδοθεί στην παιδική του ηλικία που ήταν «απελπιστικά μοναχική».