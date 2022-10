Η μεγαλύτερη αγάπη της βασίλισσας Ελισάβετ ήταν τα άλογα. Η μονάρχης τα λάτρευε. Έκανε το πρώτο μάθημα ιππασίας σε ηλικία 3 ετών ενώ συνέχιζε να ιππεύει μέχρι τα 90 της χρόνια.

«Το πάθος της βασίλισσας Ελισάβετ ήταν τα άλογα και τα σκυλάκια. Οι ιπποδρομίες ήταν ένα από τα αγαπημένα της θεάματα. Η βασίλισσα αγαπούσε να πηγαίνει στους στάβλους να βλέπει τα άλογα το πρωί να καλπάζουν», είπε πρόσφατα η βρετανίδα δημοσιογράφος Clare Balding.

Αρχικά, ο νέος βασιλιάς της Βρετανίας απόλυσε 101 άτομα που εργαζόταν στις υπηρεσίες του Clarence House.

Τώρα, όπως δημοσίευσε η Daily Mail, ο Κάρολος θα δημοπρατήσει 12 από τα αγαπημένα άλογα της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ – σχεδόν το 1/3 των αλόγων της μητέρας του και εκλιπούσης μονάρχη, η οποία είχε συνολικά 37 άλογα κούρσας.

Ο Κάρολος κληρονόμησε το ιπποτροφείο της μητέρας του με όλα τα άλογα αλλά – σύμφωνα με πηγή του παλατιού – θέλει να καταργήσει την εκτροφή ζώων στο Royal Sandringham Stud, που βρίσκεται στο Νόρφολκ και να μετατρέψει τον χώρο σε μουσείο μέσα σε διάστημα τριών ετών.

Τα άλογα – ανάμεσά τους το «Just Fine» και το «Love Affairs» – θα εκτεθούν σε δημοπρασία στο Newmarket’s Tattersalls τον ερχόμενο μήνα και αναμένεται να πιάσουν πολύ υψηλή τιμή καθώς είναι κυριολεκτικά βασιλικά αναθρεμμένα.

Η ίδια πηγή έσπευσε να επισημάνει ότι ο νέος βασιλιάς θα μειώσει τον αριθμό των αλόγων, ωστόσο η σχέση της βασιλικής οικογένειας «με την παράδοση των Ιπποδρομιών του Royal Ascot, θα συνεχιστεί, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό με της εκλιπούσας μονάρχη που είχε πάθος με τα άλογα».

