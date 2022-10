Έκρηξη σημειώθηκε στο κρατικό διυλιστήριο της Ταϊβάν CPC Dalin στη νότια πόλη Καοσιούνγκ χθες βράδυ, με πλάνα και εικόνες που μετέδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία να δείχνουν πυκνό καπνό πάνω από το εργοστάσιο, δήλωσαν αξιωματούχοι που πρόσθεσαν ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στο συμβάν.

Φωτιά φαινόταν να μαίνεται πάνω από το εργοστάσιο και πυκνός καπνός να υψώνεται στον ουρανό για περισσότερη από μία ώρα, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στο Youtube. Κάτοικοι που μένουν πολλά χιλιόμετρα μακριά είδαν την έκρηξη.

Η φωτιά ξέσπασε στις 10.35 μ.μ. τοπική ώρα (17:35 ώρα Ελλάδας) στον τομέα Σιαογκάνγκ. Η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης δήλωσε πως η φωτιά κατασβέστηκε τις πρώτες πρωινές ώρας σήμερα και πως κανείς δεν έχει τραυματιστεί ή εγκλωβιστεί σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα.

On the evening of October 27, a violent explosion occurred at an oil refinery in Kaohsiung City, Taiwan Province of China, and the scene was full of fire!#中国 #China #台湾省 #Taiwan #Russia #Ukraine #NEWS #新闻 #World #UN #Asia #Europe #Africa #MiddleEast #ASEAN #International pic.twitter.com/OKIIS1dJVa

— China-News (@China_News12) October 27, 2022