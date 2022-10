Τραγικό θάνατο βρήκε μια influencer από τη Βραζιλία, όταν το αυτοκίνητό της αναποδογύρισε την ώρα που ταξίδευε για μια φωτογράφιση στο Σάο Πάολο μαζί με τη δίδυμη αδερφή της.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της 23ης Οκτωβρίου, την ώρα που η 26χρονη Lara Cleaver Afonso οδηγούσε σε αυτοκινητόδρομο.

Το μοντέλο του Instagram ήταν στη θέση, ενώ η αδερφή της Dara Cleaver Afonso, ήταν συνοδηγός μαζί με την ξαδέρφη τους Vitória Molina Leite da Silva, 25 ετών, στα πίσω καθίσματα.

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν η Lara έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο αναποδογύρισε, ενώ η 26χρονη εκσφενδονίστηκε από το αυτοκίνητο.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, ενώ πιστεύεται ότι προκλήθηκε επειδή η Lara αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Μετά το δυστύχημα, η Lara μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της.

Η δίδυμη αδερφή της μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει εκεί υπό παρακολούθηση.

Η ξαδέρφη τους δεν τραυματίστηκε σοβαρά και έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Η κηδεία της Lara έγινε την περασμένη Δευτέρα, στην Olímpia, όπου ζούσε με την οικογένειά της.

Όταν συνέβη η τραγωδία, η Lara και η Dara μετρούσαν πάνω από 10.000 followers στην κοινή τους σελίδα στο Instagram @laraafonso_daraafonso, όπου οι δίδυμες αναρτούσαν συχνά σέξι φωτογραφίες τους.

Twin influencers’ car flips over, only one survives crash https://t.co/kkr2166HfG pic.twitter.com/bsOWPKdKH9

— New York Post (@nypost) October 25, 2022