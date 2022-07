Παγκόσμιο αποτροπιασμό προκάλεσε το βίντεο που δείχνει Ρώσο στρατιώτη να ευνουχίζει Ουκρανό αιχμάλωτο πολέμου.

Στο σοκαριστικό βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram, διακρίνεται ένας στρατιώτης να πλησιάζει έναν άλλον, ο οποίος φαίνεται να έχει δεμένα τα χέρια του και είναι ξαπλωμένος μπρούμυτα. Ο άντρας που είναι ξαπλωμένος φορά κίτρινα και μπλε διακριτικά, δηλαδή με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Λίγες ώρες μετά, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail φέρεται πως το πρόσωπο του Ρώσου στρατιώτη είχε δημοσιευτεί παλαιότερα σε βίντεο και συγκεκριμένα τον δείχνει κοντά στο εργοστάσιο χημικών Azot στο Σιεβεροντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

Εκτιμάται ότι είναι ένας 39χρονος μαχητής της ένοπλης ομάδας Bryanka-SSSR που υποστηρίζει τον Βλαντιμίρ Πούτιν Λουχάνσκ, μια άλλη μονάδα με διαβόητη φήμη για τη βία και τη βαρβαρότητα. Μέλη της ομάδας έχουν απεικονιστεί περήφανα να κάνουν ναζιστικούς χαιρετισμούς.

Ουκρανικές πηγές ισχυρίζονται ότι ο Ρώσος στρατιώτης είναι από την Καλμύκια, μια ρωσική περιοχή στην Κασπία Θάλασσα. Πιστεύεται ότι εργάστηκε ως επισκευαστής στην περιφερειακή πρωτεύουσα Elista και έχει ποινικό μητρώο στη Ρωσία σχετικά με ληξιπρόθεσμα δάνεια.

Η Ουκρανή βουλευτής Inna Sovsun, η οποία δημοσίευσε το αποτρόπαιο βίντεο, είπε ότι το έγκλημα πολέμου πρέπει να τιμωρηθεί. «Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για αυτό», είπε.

«Δώστε στην Ουκρανία τα όπλα που χρειαζόμαστε για να σταματήσουμε αυτόν τον εφιάλτη μια για πάντα. Ο κόσμος δεν μπορεί να προσποιείται ότι αυτό δεν συμβαίνει» συμπλήρωσε.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαήλ Ποντόλιακ, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο και εξέφρασε τη βούληση του Κιέβου να οδηγήσει τους δράστες στη δικαιοσύνη. «Ο κόσμος πρέπει να το συνειδητοποιήσει: Η Ρωσία είναι μια χώρα κανιβάλων που απολαμβάνουν τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες. Ωστόσο η ομίχλη του πολέμου δεν θα βοηθήσει να αποφευχθεί η τιμωρία για τους δήμιους. Θα αναγνωρίσουμε και θα φτάσουμε στον καθένα από εσάς», έγραψε ο αξιωματούχος.

Άγνωστη παραμένει η προέλευση του βίντεο καθώς και το πού και πότε καταγράφηκε.

For those looking to give a positive ID to the guy who did the thing in that video (not linking, if you know then you know), here are two videos showing him in/near the Azov plant from June: https://t.co/6RY4rfTtJU https://t.co/mwU9GQXk8S

Maximum RT! This is another brutal warcrime of Russian army. Ukrainian soldier in captivity was castrated with a clerical knife.

In the photo below the very executioner!#RussianWarCrimes #FckPutin #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/vGmNfpeQX5

— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) July 28, 2022