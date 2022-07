Αξιωματούχος της Ουκρανίας κατηγορεί τις ρωσικές δυνάμεις ότι βάζουν φωτιά σε χωράφια με σιτηρά στην κατειλημμένη Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Αναλυτικότερα, ο Όλεγκ Νικολένκο, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας έκανε ανάρτηση στο Twitter.

Σε αυτή έγραφε: «Θυμηθείτε αυτή την εικόνα κάθε φορά που οι Ρώσοι λένε ότι ενδιαφέρονται για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα αντιμετωπίσουν την πείνα επειδή η Ρωσία εξαπέλυσε έναν βάναυσο πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας».

Russia’s troops set fire to grain fields in Ukraine’s fertile Zaporizhzhia region. Remember this picture every time Russians say they care about global food security. Millions of people across the world will face hunger – because Russia launched a brutal war against Ukraine. pic.twitter.com/8BktmNCM79

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 8, 2022