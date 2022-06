Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ουκρανό ομόλογο του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Όπως ανέφερε ο Αναστασιάδης σε ανάρτηση του στο τουίτερ δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Ζελένσκι ο οποίος ευχαρίστησε την Κύπρο για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Ζελένσκι προσκάλεσε τον Νίκο Αναστασιάδη να επισκεφθεί την Ουκρανία και έδωσε «εξηγήσεις» και για την ομιλία του στη Βουλή η οποία είχε διακοπεί.

Received call by 🇺🇦 President @ZelenskyyUa . Appreciated 🇨🇾 support to 🇪🇺 perspective of his country & thanked for humanitarian assistance from CY. President attributed disruption of communication w/ the Parliament to technical glitch & invited me to visit Ukraine when possible.



Στο σχετικό tweet του ουκρανού προέδρου εκφράζεται η ευγνωμοσύνη του για την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της χώρας του για ένταξη στην ΕΕ. Συζητήθηκε επίσης όπως αναφέρει η συμμετοχή της Κύπρου στη μελλοντική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

During a phone conversation with President @AnastasiadesCY expressed gratitude for the readiness of the Republic of Cyprus to support granting Ukraine the status of a candidate for accession to the #EU. Discussed 🇨🇾’s participation in future reconstruction of 🇺🇦. #EmbraceUkraine

