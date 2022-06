Τουλάχιστον 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν όταν πυρκαγιά προκάλεσε τεράστια έκρηξη χημικών προϊόντων σε χώρο αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων στη Σιτακούντα του Μπανγκλαντές, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Υπάρχουν φόβοι για αύξηση του απολογισμού των νεκρών, καθώς αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι πολλά πτώματα δεν έχουν περισυλλέγει ακόμη από την ιδιωτική αποθήκη, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από το μεγάλο λιμάνι της Τσιταγκόνγκ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες Σάββατο γύρω στις 21:30 τοπική ώρα (18:30 ώρα Ελλάδας) στον χώρο αποθήκευσης B.M. Container Depot. Εκατοντάδες πυροσβέστες έσπευσαν επί τόπου για να τη σβήσουν, αλλά μία ώρα αργότερα εξερράγησαν πολλά εμπορευματοκιβώτια τα οποία περιείχαν χημικά προϊόντα.

“Ο απολογισμός της πυρκαγιάς ανήλθε σε 38” νεκρούς, δήλωσε ο Ελίας Τσόντρι, αρχίατρος της περιοχής. “Περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί”, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι που κάλυπταν την πυρκαγιά.

At least «50 people» were died and more than «200 including cops and fire service officials» injured after a major fire broke out with huge chemical explosions at a container depot in Chittagong, Bangladesh. #BREAKING #Bangladesh #Chittagongblast #chittagongfire pic.twitter.com/dgCi18LEDZ

