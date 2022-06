Εκκενώθηκε νωρίτερα το πρωί η πλατεία Τραφάλγκαρ στο Λονδίνο από την αστυνομία εν μέσω αναφορών για εντοπισμό ύποπτου πακέτου. Η επιχείρηση έλαβε χώρα κοντά στο σημείο όπου θα πραγματοποιηθούν αργότερα εορτασμοί για τον Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ. Πλέον ο συναγερμός έχει λήξει.

«Το περιστατικό έχει πλέον λήξει και η πλατεία θα είναι προσβάσιμη για τον κόσμο εν ευθέτω χρόνω», ανέφερε η αστυνομία στο Twitter.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας τόνισε νωρίτερα πολλοί ότι έλεγχοι πραγματοποιούνταν στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί ένα κονσέρτο έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αργότερα σήμερα.

Συμπλήρωσε ότι το περιστατικό πιστεύεται ότι αφορούσε ένα ύποπτο δέμα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο, αν και αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα. Κάποιοι ανέφεραν ότι εκκενώθηκε επίσης ένα ξενοδοχείο και ότι η πρόσοψη της Εθνικής Πινακοθήκης – που βλέπει στην πλατεία – κλειδώθηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε ελεγχόμενη έκρηξη.

Rushed out of Trafalgar Hotel because of a suspicious vehicle outside. Hurrying downstairs we saw a car with all windows smashed. On our way out of the area we heard an explosion. The hotel had told us police were waiting for evacuation before a controlled detonation. #trafalgar

— Jon Hansen (@JonHansenTalks) June 4, 2022