Νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι δύο ηγέτες μίλησαν για την κατάσταση στα μέτωπα του πολέμου, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία.

Πιο συγκεκριμένα, ζήτησε να πληθύνουν οι κυρώσεις, ενώ, όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του στο Twitter, Ζελένσκι και Σολτς συζήτησαν για την προοπτική να υπάρξει ειρήνη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τη Γερμανία για τη βοήθειά της, ιδιαίτερα τη στρατιωτική. Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι περιμένει ακόμη περισσότερη γερμανική βοήθεια για να βρει τον δρόμο της η Ουκρανία και να γίνει ένα πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Held productive talks with @Bundeskanzler. Discussed the situation on the frontline, further pressure on Russia, sanctions increase, the prospects of peace. Appreciate 🇩🇪 support, including defensive one. We count on further 🇩🇪 assistance on 🇺🇦 path to full membership in the #EU

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2022