Διακόσιοι εξήντα πέντε oυκρανοί μαχητές που είχαν οχυρωθεί στο εργοστάσιο της χαλυβουργίας Azovstal, τελευταίο προπύργιο της ουκρανικής αντίστασης στη Μαριούπολη, παραδόθηκαν στις φιλορωσικές δυνάμεις και θεωρούνται αιχμάλωτοι, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Κατά το τελευταίο 24ωρο, 265 μαχητές κατέθεσαν τα όπλα τους και θεωρούνται αιχμάλωτοι, περιλαμβανομένων 51 σοβαρά τραυματισμένων» ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε μια ανακοίνωση για την κατάσταση της ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας.

«Όλοι όσοι χρειάζονται ιατρική φροντίδα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Νοβοαζόφσκ», σε έδαφος που τελεί υπό τον έλεγχο των φιλορώσων αυτονομιστών», διευκρίνισε.

Ukraine’s military announced the evacuation of the last of its troops from the Azovstal steelworks in Mariupol, signaling an end to the longest and bloodiest battle of Russia’s war in Ukraine so far https://t.co/B71rl2FvNQ pic.twitter.com/o99xW7a1ll

