Η πιο αιματηρή μάχη του πολέμου στην Ουκρανία έλαβε τέλος, αφού η Μαριούπολη «έπεσε». Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη πόλη – λιμάνι αποτελούσε στόχο των ρωσικών δυνάμεων εισβολής από την πρώτη ημέρα του πολέμου, ενώ τα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν στο Azovstal απασχολούν τα διεθνή ΜΜΕ.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, η μάχη στη Μαριούπολη έληξε την Τρίτη, πολύ μετά την καταστροφή της ίδιας της πόλης, καθώς οι τραυματισμένοι Ουκρανοί στρατιώτες που είχαν καταφύγει στη χαλυβουργία Azovstal απομακρύνθηκαν προς τα ρωσικά εδάφη με λεωφορεία που έφεραν το ρωσικό πολεμικό έμβλημα «Ζ» και οι συνάδελφοί τους που κρατούσαν αντίσταση σε υπόγεια καταφύγια διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τον αγώνα τους.

Η απόφαση της Ουκρανίας να τερματίσει τη μάχη στο εργοστάσιο Azovstal έδωσε στη Μόσχα τον πλήρη έλεγχο μιας τεράστιας έκτασης της νότιας Ουκρανίας, που εκτείνεται από τα ρωσικά σύνορα μέχρι την Κριμαία, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να οχυρώνουν την κυριαρχία τους σε τμήματα του νότου που κατέλαβαν στις αρχές της εισβολής τους.

Η Ουκρανία επεξεργάζεται τα «επόμενα στάδια» της εκκένωσης των μαχητών από το Azovstal στη Μαριούπολη, δήλωσε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός, Ιρίνα Βερέστσουκ στο Telegram.

«Για να σωθούν ζωές, 52 βαριά τραυματισμένοι στρατιώτες μας απομακρύνθηκαν χθες (σ.σ. Δευτέρα). Αφού σταθεροποιηθεί η κατάστασή τους, θα τους ανταλλάξουμε με Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου».

Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες, αλλά κατέληξε λέγοντας: «Θεού θέλοντος, όλα θα πάνε καλά».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ξεκίνησε μια επιχείρηση για τη «διάσωση των υπερασπιστών της Μαριούπολης», αλλά πρόσθεσε ότι το έργο θα απαιτήσει «διακριτικότητα και χρόνο».

Σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση ο Ζελένσκι ευχαριστεί τον Ερυθρό Σταυρό και τον ΟΗΕ, καθώς και τις στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, για τις προσπάθειές τους να «φέρουν τα παλικάρια μας πίσω».

«Η Ουκρανία χρειάζεται τους Ουκρανούς ήρωές μας ζωντανούς. Αυτή είναι η αρχή μας», λέει.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας αναφέρει ότι 264 μαχητές εγκατέλειψαν το εργοστάσιο χάλυβα Azovstal στη Μαριούπολη και μεταφέρθηκαν σε περιοχές που κατέχουν οι αντάρτες που υποστηρίζονται από τη Ρωσία.

Όπως σημειώνει το BBC, η μάχη για τη χαλυβουργία Azovstal της Μαριούπολης έχει γίνει σύμβολο της ουκρανικής αντίστασης τις τελευταίες εβδομάδες, και αυτός ο χάρτης εξηγεί κάπως το γιατί.

Γεωγραφικά, η πόλη καταλαμβάνει μόνο μια μικροσκοπική περιοχή στον χάρτη, αλλά η κατάκτησή της από τη Ρωσία θα θεωρηθεί τεράστια νίκη για τον Βλαντιμίρ Πούτιν – ειδικά μετά από τόσο καιρό που χρειάστηκε, τονίζει το βρετανικό Μέσο.

Οι υπερασπιστές της Μαριούπολης άλλαξαν την πορεία του πολέμου με τη Ρωσία, καθώς άντεξαν για 82 ημέρες, δήλωσε την Τρίτη ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου και εκ των διαπραγματευτών του Κιέβου, Μιχαΐλ Ποντόλιακ.

Ο Ποντόλιακ δήλωσε ότι οι συνομιλίες για την εκκένωση περισσότερων ανθρώπων από τα χαλυβουργεία Azovstal της πόλης, το τελευταίο προπύργιο άμυνας μετά από εβδομάδες ρωσικής πολιορκίας και βομβαρδισμών, ήταν δύσκολες, αλλά υπάρχει ελπίδα ότι θα επιτύχουν.

Την ανταλλαγή Ουκρανών στρατιωτικών που εγκατέλειψαν τις τελευταίες ώρες το εργοστάσιο χάλυβα στη Μαριούπολη με Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου αναμένει το Κίεβο, με τη ρωσική Κρατική Δούμα ωστόσο (κάτω Βουλή της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης της Ρωσίας) να εξετάζει την απαγόρευση της ανταλλαγής Ουκρανών του Τάγματος Αζόφ για Ρώσους στρατιωτικούς.

Ukraine’s military announced the evacuation of the last of its troops from the Azovstal steelworks in Mariupol, signaling an end to the longest and bloodiest battle of Russia’s war in Ukraine so far https://t.co/B71rl2FvNQ pic.twitter.com/o99xW7a1ll

— Reuters (@Reuters) May 17, 2022