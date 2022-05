Αυτή η στιγμή θα ερχόταν πάντα.

Πριν καν αρχίσει ο πόλεμος, ο ουκρανικός στρατός αποφάσισε να επικεντρώσει τις προσπάθειες και τους πόρους του στην υπεράσπιση της πρωτεύουσας, του Κιέβου.

Αντιμέτωποι με μια ρωσική επίθεση από διάφορες κατευθύνσεις, δεν ήταν απλώς δυνατόν να υπερασπιστούν τη χώρα τους παντού.

Τα στρατεύματα στη Μαριούπολη έλαβαν εντολή να κρατήσουν τους Ρώσους μακριά για όσο περισσότερο μπορούσαν. Αλλά η κυβέρνηση της Ουκρανίας ποτέ δεν θεώρησε ότι ήταν εφικτό να σταματήσει την κατάληψη της Μαριούπολης.

Η τοποθεσία της στην Αζοφική Θάλασσα, ανάμεσα στη χερσόνησο της Κριμαίας – που ελέγχεται από τη Ρωσία – και στις υποστηριζόμενες από τη Ρωσία αυτονομιστικές περιοχές στο Ντονμπάς, έκανε τη Μαριούπολη βασικό στόχο για τη Μόσχα.

Ωστόσο, η κατάληψή της πήρε πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι περίμενε κανείς.

Η άμυνα της πόλης και ιδίως το παρατεταμένο τελικό παιχνίδι στο τοπίο Αποκάλυψης των χαλυβουργείων του Azovstal, αιφνιδίασαν τη Μόσχα – και τον κόσμο.

Και σε συνδυασμό με άλλες, πρόσφατες ρωσικές αποτυχίες, μπορεί να συνέβαλε στην αλλαγή της πορείας του πολέμου, γράφει ο Paul Adams, διπλωματικός ανταποκριτής του BBC.

Οι ρωσικές δυνάμεις ήταν καθηλωμένες γύρω από τη Μαριούπολη για εβδομάδες, εμποδίζοντάς τες να στρέψουν την προσοχή τους στην περικύκλωση των ουκρανικών δυνάμεων στα βόρεια, στο Ντονμπάς.

Τα περισσότερα από τα στρατεύματα που είχαν δεσμευτεί για την κατάληψη της Μαριούπολης έχουν πλέον επανατοποθετηθεί, αλλά η ανάλυση της αμερικανικής δεξαμενής σκέψης, του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου, δείχνει ότι αυτή η μεγάλης κλίμακας περικύκλωση μπορεί να είναι ο τελευταίος από τους πολεμικούς στόχους του Βλαντίμιρ Πούτιν που εγκαταλείφθηκε.

Διακόσιοι εξήντα πέντε oυκρανοί μαχητές που είχαν οχυρωθεί στο εργοστάσιο της χαλυβουργίας Azovstal, τελευταίο προπύργιο της ουκρανικής αντίστασης στη Μαριούπολη, παραδόθηκαν στις φιλορωσικές δυνάμεις και θεωρούνται αιχμάλωτοι, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Κατά το τελευταίο 24ωρο, 265 μαχητές κατέθεσαν τα όπλα τους και θεωρούνται αιχμάλωτοι, περιλαμβανομένων 51 σοβαρά τραυματισμένων», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σε μια ανακοίνωση, προσθέτοντας πως «όλοι όσοι χρειάζονται ιατρική φροντίδα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Νοβοαζόφσκ», σε έδαφος που τελεί υπό τον έλεγχο των φιλορώσων αυτονομιστών».

Ukraine’s military announced the evacuation of the last of its troops from the Azovstal steelworks in Mariupol, signaling an end to the longest and bloodiest battle of Russia’s war in Ukraine so far https://t.co/B71rl2FvNQ pic.twitter.com/o99xW7a1ll

— Reuters (@Reuters) May 17, 2022