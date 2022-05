Η είδηση του θανάτου του Έντριαν Πέιν σκόρπισε την θλίψη σε ολόκληρο τον μπασκετικό κόσμο, αλλά και προσωπικά στον Ντρέιμοντ Γκριν, καθώς οι δύο αθλητές ήταν συμπαίκτες στο κολέγιο του Michigan, αλλά και δύο καλοί φίλοι.

Ο φόργουορντ των Γουόριορς ήταν συντετριμμένος, παρά τη νίκη επί των Γκρίζλις, και αιτία ήταν η δολοφονία του Έντριαν Πέιν. Έτσι πήρε την απόφαση μαζί την σύζυγο του να δωρίσουν σε ένα ίδρυμα 100.000 δολάρια στη μνήμη του Πέιν. Επιπλέον ο Γριν ανέφερε πως το επόμενο Podcast του θα είναι αφιερωμένο στην μνήμη του αδικοχαμένου φίλου και συμπαίκτη του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ντρέιμοντ Γκριν:

«Δεν θέλω να κλαίω μπροστά σε κόσμο. Εγώ και η σύζυγός μου θα κάνουμε δωρεά 100.000 σε ένα ίδρυμα στο όνομά του. Καλώ όλους όσους προέρχονται από το Michigan να κάνουμε κάτι για να τιμήσουμε τη μνήμη του, είτε να δώσουμε το όνομά του σε κάτι στις εγκαταστάσεις του κολεγίου, είτε να καθιερώσουμε κάποια υποτροφία, οτιδήποτε».

«Θα μιλήσω για εκείνον και το παιχνίδι του, αλλά θα το κάνω όταν θα νιώσω έτοιμο. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σας μιλήσω για το παιχνίδι σήμερα».

Draymond Green is going to reflect on Adreian Payne and the Game 4 win on his podcast because of his heavy emotions. But Draymond announced he and his wife plan to donation $100,000 to a foundation in honor of Payne. pic.twitter.com/6hFgGTR4lc

— Mark Medina (@MarkG_Medina) May 10, 2022