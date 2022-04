Είναι η δεύτερη εβδομάδα καθολικού αυστηρού lockdown μετά την εξάπλωση της παραλλαγής «Όμικρον» που βιώνουν 25 εκατ. άνθρωποι που μένουν στην Σανγκάη της Κίνας, με τα βίντεο οργισμένων κατοίκων να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Όπως επισημαίνει το BBC είναι η πρώτη φορά που η Σανγκάη επιβάλλει τόσο αυστηρούς περιορισμούς, καθώς μέχρι τον περασμένο μήνα, είχε υιοθετήσει μια πιο χαλαρή προσέγγιση σε σχέση με άλλες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του βρετανικού ειδησεογραφικού δικτύου οι κάτοικοι στην Σανγκάη είναι περιορισμένοι στα σπίτια τους και οι περισσότεροι πρέπει να παραγγείλουν φαγητό, ενώ περιμένουν από την κυβέρνηση να τους παραδώσει λαχανικά, κρέας και αυγά.

A silent protest from #CCPChina during the #COVID #lockdown : My fridge is empty. #中共病毒 无声的抗议 pic.twitter.com/Su8JIz4ng2

Τα βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις προηγούμενες ημέρες δείχνουν οργισμένους κατοίκους να διαμαρτύρονται για ελλείψεις τροφίμων και ανεπαρκείς ιατρικές προμήθειες.

Παράλληλα, διεθνή πρακτορεία ειδήσεων αναφέρουν ότι όσοι μολύνονται από τον κοροναϊό μεταφέρονται σε απομακρυσμένους χώρους καραντίνας, ενώ ακόμη και μικρά παιδιά χωρίζονται από τους γονείς τους. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές καταγράφονται περιστατικά λεηλασιών σε καταστήματα ενώ σημαντικό πρόβλημα φέρεται να υπάρχει και με τα κατοικίδια.

Μέχρι τις αρχές του μήνα η αντιμετώπιση της πανδημίας περιελάμβανε απομόνωση μεμονωμένα σε συγκροτήματα κατοικιών, ενώ ακόμη και όταν αυξήθηκαν τα κρούσματα, σε αντίθεση με άλλες μεγάλες πόλεις της Κίνας, δεν επιβλήθηκε πλήρες lockdown.

Η πόλη Σιάν για παράδειγμα, με 13 εκατ. κατοίκους, σύμφωνα με το BBC μπήκε σε καθεστώς ολοκληρωτικού lockdown με λιγότερα από 100 κρούσματα την ημέρα τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σημειώνεται ότι στα τέλη Μαρτίου, η Σανγκάη άρχισε να καταγράφει περισσότερα από 2.500 κρούσματα την ημέρα και αποφάσισε να ανακοινώσει σταδιακό lockdown. Πρώτα στην ανατολική περιφέρεια και λίγες μέρες αργότερα στη δυτική.

People aren’t allowed to leave their homes to buy food, people are beginning to starve, The government can’t give us enough foods. People began to protest: give us food! Give us food!#Shanghai pic.twitter.com/5PFKhNs3XE

— 乔 (@Qiao101011) April 9, 2022