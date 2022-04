Μια σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκαν στη βορειοανατολική πόλη Χάρκοβο και στο Μικολάιφ, μια πόλη κοντά στη Μαύρη Θάλασσα στο νότιο τμήμα της χώρας, μετέδωσαν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως τις αναφορές.

⚡️There was a huge explosion in #Mykolaiv. The head of the Mykolaiv regional administration, Vitaly Kim, confirmed the information. The details of the explosion are currently unknown. pic.twitter.com/MJ0abmA4LN

— NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2022