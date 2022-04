Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Ρουμπίζνε στην Ουκρανία όπου χθες ένα τάνκερ με νιτρικό οξύ πήρε φωτιά μετά από βομβαρδισμό.

Σήμερα, το Ράδιο Ελευθερία δημοσίευσε ένα βίντεο με τα αποτελέσματα του βομβαρδισμού. Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο ένα τεράστιο σύννεφο κάλυψε την πόλη, ενώ η φωτιά φαινόταν από μεγάλη απόσταση.

Yesterday, in the #Ukrainian city of #Rubizhne, a tanker with nitric acid caught fire as a result of shelling.

Today, a video with the consequences was published by Radio Liberty. pic.twitter.com/7sR3zFPCsY

— NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2022