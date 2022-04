Εικόνες από ρωσική φάλαγγα έδωσε στα ανατολικά του Χαρκόβου στην Ουκρανία έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία δορυφορικών εικόνων Maxar Technologies.

Οι εικόνες, που ελήφθησαν στις 8 Απριλίου, δείχνουν εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα φορτηγά με ρυμουλκούμενο πυροβολικό και άλλα στρατιωτικά οχήματα. Το κονβόι καλύπτει μια περιοχή τουλάχιστον 12 χιλιομέτρων και κινείται νότια μέσω της ουκρανικής πόλης Βελίκι Μπουρλούκ.

Σε ένα tweet, ο στρατιωτικός αναλυτής Τζορτζ Μπάρος – με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) – δήλωσε ότι η αυτοκινητοπομπή πιθανότατα κατευθυνόταν νότια προς την πόλη Ιζιούμ.

New satellite imagery of a large Russian military convoy of hundreds of vehicles (including armored vehicles, trucks w/ towed artillery & support equipment) that extends for at least 8 miles moving east of Kharkiv south through Velykyi Burluk. Likely Izyum-bound. image: @Maxar pic.twitter.com/GrPttxJx9s

— George Barros (@georgewbarros) April 10, 2022