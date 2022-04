Κριτική στη Γερμανία και τη Γαλλία έκανε ο Ντμίτρο Κουλέμπα, υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η απόφαση της Γερμανίας και της Γαλλίας να μην επιτρέψουν στην Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ το 2008 ήταν ένα «στρατηγικό λάθος».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, ο Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε: «Το στρατηγικό λάθος που έγινε το 2008 από τη Γερμανία και τη Γαλλία, οι οποίες απέρριψαν τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων συμμάχων να εντάξουν την Ουκρανία, είναι κάτι που πληρώνουμε. Δεν είναι η Γερμανία ή η Γαλλία που πληρώνουν το κόστος αυτού του λάθους, είναι η Ουκρανία. Αν ήμασταν μέλος του ΝΑΤΟ, αυτός ο πόλεμος δεν θα γινόταν».

Ukrainian Foreign Minister: ‘Ukraine won the battle for Kyiv. Now another battle is coming’https://t.co/qCW3xpc86P pic.twitter.com/9h0GZzGRlW

— Meet the Press (@MeetThePress) April 10, 2022