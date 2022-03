H Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με πυραύλους κρουζ από πλοία της στη Μαύρη Θάλασσα και την Κασπία Θάλασσα, ενώ εκτόξευσε υπερηχητικούς πυραύλους από τον εναέριο χώρο της Κριμαίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Ιγκόρ Κονασένκοφ, δήλωσε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε πλήγματα κατά της στρατιωτικής υποδομής της Ουκρανίας το βράδυ του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής.

«Πύραυλοι κρουζ εκτοξεύτηκαν από τα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας εναντίον του εργοστασίου Νιζχίν που επισκευάζει ουκρανικά τεθωρακισμένα που υπέστησαν ζημιές στις μάχες» είπε ο εκπρόσωπος.

«Η Ρωσία» πρόσθεσε «εκτόξευσε πυραύλους κρουζ ‘Kalibr’ από την Κασπία Θάλασσα και υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal από τον εναέριο χώρο της Κριμαίας, για να καταστρέψει μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων που χρησιμοποιείται από τον ουκρανικό στρατό, ισχυρίστηκε ο Κονασένκοφ.

Την ίδια στιγμή, για βομβαρδισμό σχολείου στην υπό πολιορκία Μαριούπολη, όπου είχαν βρει καταφύγιο περίπου 400 κάτοικοι, μιλούν οι Ουκρανοί, ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες από τη χθεσινή επίθεση, αν και το δημοτικό συμβούλιο τόνισε ότι το κτίριο καταστράφηκε και ότι υπήρχαν θύματα κάτω από τα χαλάσματα.

Στο σχολείο σύμφωνα με τις Αρχές, βρίσκονταν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις αναφορές αυτές από ανεξάρτητη πηγή.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Μαριούπολης, «οι Ρώσοι κατακτητές έριξαν βόμβες στο καλλιτεχνικό σχολείο G12 στην περιοχή της Αριστερής Όχθης της Μαριούπολης, όπου κρύβονταν περίπου 400 κάτοικοι- γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Είναι γνωστό ότι το κτίριο καταστράφηκε και άμαχοι εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Τα φασιστικά ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν τη γενοκτονία του ουκρανικού λαού και των αμάχων στη Μαριούπολη. Κάθε εγκληματίας πολέμου θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του κατά της ανθρωπότητας, κατά του λαού της Μαριούπολης».

In the last few minutes, #Mariupol officials have said that #Russia‘s forces bombed a school sheltering 400 people. This comes come after intense fighting on the streets of Mariupol on Saturday.https://t.co/XfJX7H1MFZ#EUToday #PutinsWarCrimes #UkraineRussiaWar #UkraineWillWin pic.twitter.com/Uvehq3jFrQ

— EU today (@EU_today) March 20, 2022