Ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν σχολείο στην υπό πολιορκία Μαριούπολη, όπου είχαν βρει καταφύγιο περίπου 400 κάτοικοι, ανακοίνωσε σήμερα το δημοτικό συμβούλιο της πόλης.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες από τη χθεσινή επίθεση, αν και το δημοτικό συμβούλιο τόνισε ότι το κτίριο καταστράφηκε και ότι υπήρχαν θύματα κάτω από τα χαλάσματα.

In the last few minutes, #Mariupol officials have said that #Russia ‘s forces bombed a school sheltering 400 people. This comes come after intense fighting on the streets of Mariupol on Saturday. https://t.co/XfJX7H1MFZ #EUToday #PutinsWarCrimes #UkraineRussiaWar #UkraineWillWin pic.twitter.com/Uvehq3jFrQ

Στο σχολείο σύμφωνα με τις Αρχές, βρίσκονταν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις αναφορές αυτές από ανεξάρτητη πηγή.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Μαριούπολης, «χθες, οι Ρώσοι κατακτητές έριξαν βόμβες στο καλλιτεχνικό σχολείο G12 στην περιοχή της Αριστερής Όχθης της Μαριούπολης, όπου κρύβονταν περίπου 400 κάτοικοι- γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Είναι γνωστό ότι το κτίριο καταστράφηκε και άμαχοι εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Τα φασιστικά ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν τη γενοκτονία του ουκρανικού λαού και των αμάχων στη Μαριούπολη. Κάθε εγκληματίας πολέμου θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του κατά της ανθρωπότητας, κατά του λαού της Μαριούπολης».

Εν τω μεταξύ, συγκλονιστικές ήταν οι εικόνες που έδειχναν πριν από μερικές ημέρες το κατεστραμμένο από τους βομβαρδισμούς θέατρο στη Μαριούπολη, εκεί όπου έβρισκαν καταφύγιο εκατοντάδες άμαχοι

Μια δορυφορική εικόνα που τράβηξε η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies, έδειχνε τη λέξη «παιδιά» να αναγράφεται με μεγάλα λευκά γράμματα, στο μπροστινό και το πίσω μέρος του θεάτρου της Μαριούπολης, το οποίο καταγγέλλεται πως δέχτηκε επίθεση από ρωσικές δυνάμεις.

‼️This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol

According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022