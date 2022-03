Έκκληση στις πολυεθνικές εταιρείες που συνεχίζουν να συνεργάζονται με τη Ρωσία έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Αυτά είναι τα ερείπια του Δραματικού Θεάτρου στη Μαριούπολη, όπου κρύφτηκαν εκατοντάδες πολίτες. Απάνθρωπο ρωσικό έγκλημα πολέμου. Θέλω να ρωτήσω πολυεθνικές εταιρείες που εξακολουθούν να δουλεύουν με ή στη Ρωσία: πώς μπορείτε να συνεχίσετε να συνεργάζεστε μαζί τους; Πώς μπορείτε να ταΐσετε, να εξυπηρετήσετε και να πληρώσετε αυτούς που το έκαναν αυτό;», έγραψε στο Twitter.

These are the ruins of the Drama Theater in Mariupol, where hundreds of civilians hid. Inhuman Russian war crime. I want to ask multinational companies still working with or in Russia: how can you keep doing business with them? How can you feed, serve, and pay those who did this? pic.twitter.com/TCt9EzhKtU

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 19, 2022