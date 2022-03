Λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών διακόπηκε η προσπάθεια απομάκρυνσης των αμάχων από την πόλη Ιζιούμ της ανατολικής Ουκρανίας μέσω του «ανθρωπιστικού διαδρόμου», ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

«Το Ιζιούμ παραμένει χωρίς ηλεκτρικό, θέρμανση, νερό και τηλεφωνική σύνδεση», ανέφερε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεγκούμποφ.

Νωρίτερα, ο Μαξίμ Στρέλνικ από το δημοτικό συμβούλιο της πόλης είχε σημειώσει ότι οι μάχες γύρω από το Ιζιούμ συνεχίζονται με αποτέλεσμα οι Αρχές να μην μπορούν να οργανώσουν ανθρωπιστικό διάδρομο.

❗️Fighting continues in #Izyum, said Maxim Strelnik, a representative of the city council. Because of this, the authorities could not organize a humanitarian corridor.

«In the morning, fierce fighting started in the city and the explosions are not ceasing,» Strelnik said.

