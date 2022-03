Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου Ρώσος πιλότος καταγγέλλει τον πόλεμο στην Ουκρανία ως έγκλημα. Σύμφωνα με τις αναφορές που υπάρχουν, ο πιλότος της ρωσικής Pobeda (Νίκη) δήλωσε ότι «νομίζω κάθε λογικός πολίτης θα συμφωνήσει μαζί μου και θα κάνει ό, τι μπορεί για να σταματήσει.

A Russian pilot tells passengers that he believes “the war in Ukraine is a crime,” adding “I think each sensible citizens will agree with me and will do everything to make it stop.” Rare to see public opposition to the war given the consequences such a statement will have pic.twitter.com/55h18mWI9U

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) March 11, 2022