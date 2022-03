Γυναίκα στην Ουκρανία διακινδυνεύει τη ζωή της για να σώσει ανάπηρα σκυλιά, με αποτέλεσμα η φωτογραφία της να έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Η συγκεκριμένη γυναίκα βρίσκεται στην περιοχή του Ιρπίν που έχει δεχθεί απανωτούς βομβαρδισμούς, καθώς είναι πολύ κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα, Κίεβο. Η γυναίκα επιχειρεί να μεταφέρει τα ανάπηρα ζώα από το καταφύγιο που βρίσκονταν σε ασφαλές μέρος.

Όπως είναι λογικό τα ουκρανικά ΜΜΕ την αποθεώνουν για τη γενναιότητα και την αφοσίωσή της στους τετράποδους φίλους της.

A woman near Irpin is trying to save disabled dogs from a shelter in a safe place.❤️

Photo: Christopher Occhicone#Ukraine #Russia #Kyiv #Odessa #Kharkiv #TPYXA #TPYXAEnglish pic.twitter.com/vVDlzLYEuL

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) March 10, 2022