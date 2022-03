Περίπου 12.000 ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Κίεβο.

Ο νεότερος απολογισμός που δημοσίευσε η ουκρανική κυβέρνηση κάνει, επίσης, λόγο για την καταστροφή 48 αεροπλάνων και 80 ελικοπτέρων των ρωσικών δυνάμεων, 303 τανκς, 1.036 τεθωρακισμένων οχημάτων άλλου τύπου, 7 μη επανδρωμένων αεροσκαφών και 27 αντιαεροπορικών συστημάτων.

Αριθμοί που φυσικά η ρωσική πλευρά δεν επιβεβαιώνει, καθώς έχει μιλήσει μέχρι στιγμής για 498 νεκρούς στρατιώτες.

Information on Russian invasion

Losses of the Russian occupying forces in Ukraine, March 8 pic.twitter.com/YnVcviyIRk

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 8, 2022