Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τάχθηκε υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Eνωση.

«Πράγματι εν καιρώ [θα] ανήκει σε εμάς. Είναι χώρα που ανήκει ανάμεσά μας και θέλουμε να ενταχθεί», είπε η κυρία φον ντερ Λάιεν σε ρεπόρτερ του Euronews, ερωτηθείσα χθες Κυριακή σχετικά με την εισδοχή του Κιέβου στην ΕΕ.

Επισήμανε ότι υπάρχουν ήδη πεδία συνεργασίας ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Κίεβο.

Το Σάββατο, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άσκησε πίεση για να ληφθεί απόφαση για το ζήτημα.

«Είναι κρίσιμη ώρα να κλείσει η μακρά συζήτηση μια για πάντα και να ληφθεί απόφαση για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους μέσω Twitter.

«Συζητήσαμε με τον (πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ) για την περαιτέρω αποτελεσματική βοήθεια και για τον ηρωικό αγώνα των Ουκρανών για να έχουν ελεύθερο μέλλον», πρόσθεσε.

