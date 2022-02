Ανελέητα σφυροκοπείται η Ουκρανία για δεύτερη ημέρα από τις ρωσικές δυνάμεις και τα ρωσικά στρατεύματα να επελαύνουν από το πρωί της Παρασκευής στο Κίεβο.

Με τις ανθρώπινες απώλειες να αυξάνονται συνεχώς, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με τον ρώσο πρόεδρο να αποδέχεται την πρόσκληση.

Η πρωτεύουσα δέχεται διαρκώς χτυπήματα τόσο από αέρος όσο και από χερσαίες δυνάμεις ενώ ακούγονται και πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, 137 ουκρανοί πολίτες και στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη, ενώ χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Όπως μεταδίδει ανταποκρίτρια του AP, «βρίσκομαι στα βόρεια του Κίεβου όπου η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει γειτονιές. Αυτή είναι η γέφυρα που ανατίναξε σήμερα η Ουκρανία για να αποτρέψει την προέλαση των ρωσικών αρμάτων μάχης. Μπορείτε να δείτε τον κόσμο να φεύγει από την πόλη με τα πόδια και να σκαρφαλώνει πάνω από τα ερείπια».

I’m in the north of #Kyiv where Russia is continuing to bomb the neighborhoods. This is the bridge that Ukraine blew up today to prevent the advance of Russian tanks. You can see ppl fleeing the city on foot scrambling over the ruins; I watched as a man dragged over his bicycle. pic.twitter.com/QVoxht2LDs

— Francesca Ebel (@FrancescaEbel) February 25, 2022