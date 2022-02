Προσπαθούσε να έρθει σε επαφή με την μητέρα της, μέχρι που έμαθε ότι το σπίτι της στην Ουκρανία βομβαρδίστηκε.

Ο λόγος για την Ουκρανή δημοσιογράφο του BBC, Όλγα Μαλτσέφσκα, που ξύπνησε στις 3 τα ξημερώματα όταν έμαθε τι συνέβη στο πατρικό της σπίτι.

«Δόξα τω Θεώ η οικογένειά μου είναι καλά. Απλά δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που βλέπω. Κάποτε ζούσα εκεί», είπε η Μαλτσέφκσα, που ένιωσε ανακούφιση, όταν η μητέρα της της έστειλε μήνυμα.

«Η μητέρα μου είχε πάει σε καταφύγιο και ευτυχώς δεν βρισκόταν μέσα στο κτήριο όταν του έριξαν βόμβα», είπε.

Η Ουκρανή δημοσιογράφος ανέφερε ότι η μητέρα της χαιρόταν που δεν έπαθε τίποτα, γιατί βρισκόταν στο υπόγειο συγγενικού σπιτιού με την αδερφή της και το μικρό της παιδί. Όμως εκφράζει ανησυχία για τον θείο της, με τον οποίο δεν έχει έρθει σε επαφή.

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.

We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.

Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA

— Karin Giannone (@KarinBBC) February 25, 2022