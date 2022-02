Ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο —οπλισμένος και περικυκλωμένος από αμυντικές δυνάμεις μίλησε στο CNN και τόνισε ότι οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη χώρα τους.

Κραδαίνοντας ένα καλάσνικοφ στο χέρι, ο Ποροσένκο αποκάλεσε τον Πρόεδρο Πούτιν «απλά τρελό».

«Θα αντιμετωπίσουμε τον Πούτιν σαν έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη λογική. Είναι απλά τρελός. Είναι ένας διαβολικός άνθρωπος που ήρθε εδώ για να σκοτώσει Ουκρανούς.

Όλοι πρέπει να καταλάβουν, ότι ο Πούτιν κήρυξε πόλεμο όχι στην Ουκρανία. Ο Πούτιν κήρυξε πόλεμο σε ολόκληρο τον κόσμο», είπε.

JUST NOW: «We shall deal with Putin like a man who haslost reason. He’s just simply mad. He’s just simply crazy. He’s just simply evil to come here to kill Ukrainians.»

