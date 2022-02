Ο Κεν Μάουερ είχε εξελιχθεί σε μια εμβληματική διαιτητική μορφή του NBA, σφυρίζοντας επί 36 χρόνια σερί.

Το βλοσυρό του βλέμμα δεν άφηνε περιθώρια για πολλά πολλά στους παίκτες κι απέκτησε τη φήμη του σκληρού, όμως ακόμα κι εκείνος δεν μπόρεσε να τα βάλει με ολόκληρη τη λίγκα.

Αναγκάστηκε να αποσυρθεί στα 66 του, καθώς παραμένει ανεμβολίαστος για θρησκευτικούς λόγους, με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τον διαιτητών να μπαίνει πρώτη φορά για φέτος στη συλλογική σύμβαση εργασίας.

Δεν ήταν βέβαια ο μόνος που αντιμετώπιζε πρόβλημα, καθώς άλλοι 16 συναδελφοί του αντιτάχθηκαν κατά του μέτρου σε πρώτη φάση.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ποτέ δεν πίστεψα ότι η πίστη μου στον Χριστό θα με εμπόδιζε ή θα έμπαινε… στη μέση στο να διευθύνω αγώνες του ΝΒΑ.

Αυτό είναι που συνέβη όχι μόνο σε εμένα αλλά και σε άλλους διαιτητές. Μας πρότειναν συμβόλαιο ενός έτους το οποίο όμως είχε ως προϋπόθεση το να εμβολιαστούμε.

Ήταν ένα σοκ γιατί την περασμένη χρονιά, που ήταν πιο δύσκολη, ακόμα και στην «φούσκα», είχαμε την επιλογή να κάνουμε τεστ. Εγώ χρειάστηκε να κάνω τεστ τέσσερις φορές την ημέρα του αγώνα.

Δεν ντρέπομαι για αυτό που αποφάσισα να κάνω. Στην πραγματικότητα, είμαι πολύ περήφανος για αυτό. Είμαι πολύ περήφανος για την πίστη μου».

Do not miss today’s episode of Fearless. Longtime NBA referee Ken Mauer drops every bit of tea he can, including this story about Black Lives Matter’s impact on NBA refs. «It was one of the worst experiences I’d ever experienced as a professional referee.» pic.twitter.com/WnQ6hGOAUY

