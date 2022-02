Το 5χρονο αγόρι που είχε εγκλωβιστεί από την Τρίτη σε στεγνό πηγάδι στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν πέθανε, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι των Ταλιμπάν.

Το παιδί, που ονομαζόταν Χαϊντάρ, “μας άφησε για πάντα”, έγραψε στο Twitter ο Ανάς Χακάνι σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών. “Είναι μία ακόμη ημέρα πένθους και πόνου για τη χώρα μας”, πρόσθεσε.

Ο Χαϊντάρ “δεν είναι πια μαζί μας”, επιβεβαίωσε στο Twitter ο Αμπντουλάχ Αζάμ γραμματέας του αντιπροέδρου της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, του Αμπντούλ Γάνι Μπαράνταρ.

Οι διασώστες έφτασαν σήμερα το πρωί στο παιδί, το οποίο είχε πέσει σε αυτό το πηγάδι που βρίσκεται στο χωριό Σοκάκ στην επαρχία Ζάμπουλ.

#BREAKING Boy trapped for three days in Afghan well has died: Taliban officials pic.twitter.com/SiIsVeke2S

