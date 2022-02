Οι Σίξερς πήραν μια πολύ σημαντική νίκη στη «μάχη» για την κατάκτηση μιας εκ των πρώτων τεσσάρων θέσεων στην Ανατολή που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, επικρατώντας των Καβαλίερς με 103-93.

Ο Τζοέλ Εμπίντ ήταν σαρωτικός σε ακόμη ένα παιχνίδι για τους Σίξερς σημειώνοντας triple double και σκοράροντας 40 πόντους, ενώ είχε μια ανεπανάληπτη στιγμή και ίσως το πιο εντυπωσιακό πόστερ κάρφωμα της σεζόν μέχρι στιγμής.

Ο «γίγαντας» της ομάδας του Ντοκ Ρίβερς χάρισε επιπλέον ένα από τα πιο θεαματικά καρφώματα της σεζόν κάνοντας πόστερ τον Τζάρετ Άλεν, αφού βρήκε τον χώρο που χρειαζόταν μέσα στη ρακέτα και κάρφωσε εντυπωσιακά την μπάλα στο πρόσωπο του αντιπάλου του αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.

Δείτε το απίθανο πόστερ κάρφωμα του Εμπίντ:

EMBIID THROWS DOWN THE HAMMER ON JARRETT ALLEN 🔨 😱 pic.twitter.com/6idJiQvsUt

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 13, 2022