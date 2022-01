Με αφορμή τα 60 χρόνια της νίκης της στο Le Mans στην κατηγορία των 2.0 λίτρων, η Morgan αποφάσισε να δημιουργήσει μια επετειακή έκδοση, τιμώντας την περίσταση με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα.

Ο λόγος για μια νέα ειδική έκδοση με αφετηρία το Plus Four η οποία υιοθετεί τα διακριτικά LM62 και πλήθος σχεδιαστικές λεπτομέρειες που παραπέμπουν στο νικηφόρο αυτοκίνητο του Le Mans.

Ξεκινώντας από τους χρωματισμούς του LM62, είναι εμπνευσμένοι από το αγωνιστικό του 1962 ενώ, εκτός από τη διχρωμία σκούρου πράσινου και κόκκινου, Jet Green και Tertre Rouge στο λεξιλόγιο της Morgan, η λευκή οροφή αποτελεί επίσης αναφορά στο αρχέτυπο αλλά και πρωτιά για τα δεδομένα του Plus Four. Οι δυνητικοί αγοραστές του μπορούν να επιλέξουν γραφικά με τον αριθμό 29 όπως ήταν ο αριθμός του αγωνιστικού του Le Mans, ασημί τροχούς και τάπα δεξαμενής καυσίμου αγωνιστικού στυλ.

Την εικόνα συμπληρώνουν τα γυαλιστερά μαρσπιέ και καλύμματα φωτιστικών σωμάτων και σε πλήρη χρωματική αντίθεση με τις μαύρες λεπτομέρειες της γρίλιας, των απολήξεων της εξάτμισης και του splitter.

Στο εσωτερικό, η «νοσταλγική» διάθεση γίνεται ακόμα εντονότερη με το ξύλο να κυριαρχεί στο ταμπλό και στου τούνελ μετάδοσης. Τα διακριτικά LM62 παρεπιδημούν στα προσκέφαλα και στα πατάκια ενώ στο εσωτερικό των θυρών ξεχωρίζουν οι δερμάτινες χειρολαβές. Το ίδιο υλικό επενδύει και τα θερμαινόμενα καθίσματα ενώ το παζλ ολοκληρώνεται με ένα κλασικό αγωνιστικό τιμόνι εποχής σε μια νέα προσέγγιση.

Φυσικά τις παραπάνω αλλαγές θα συμπληρώσει μια ευρεία γκάμα επιλογών εξατομίκευσης, μεταξύ των οποίων, μια υφασμάτινη οροφή, τροχοί με μοτίβο φτερών, επιχρωμιωμένους καθρέφτες και τιμόνι Mota-Lita.

To LM62 εξακολουθεί να εφοδιάζεται με κινητήρα 2,0 λίτρων απόδοσης 255 ίππων και 350 Nm ροπής όπως και το Plus Four. To σύνολο συμπληρώνει μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων ή αυτόματο οκτώ σχέσεων.

Η ειδική έκδοση θα κατασκευαστεί σε μόλις 62 αντίτυπα τα οποία θα ξεκινούν από τις 78.995 στερλίνες.