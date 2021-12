Ένα περιστατικό μετάδοσης της παραλλαγής Όμικρον στους διαδρόμους ενός ξενοδοχείου καραντίνας στο Χονγκ Κονγκ δημιουργεί βάσιμες ανησυχίες στους ερευνητές για τη μεταδοτικότητά της. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το νέο στέλεχος του κοροναϊού κατάφερε να μεταδοθεί σε δυο πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες που βρίσκονταν σε καθεστώς αυτοαπομόνωσης σε αντικριστά δωμάτια του ξενοδοχείου.

Πλάνα από την κάμερα κλειστού κυκλώματος του ξενοδοχείου αποδεικνύουν ότι κανένας από τους δύο δεν εγκατέλειψε το δωμάτιό του, ούτε ήρθε σε επαφή με οποιονδήποτε. Το γεγονός αυτό, κάνει τους επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ που δημοσίευσαν σχετική μελέτη την περασμένη Παρασκευή στο επιστημονικό περιοδικό Emerging Infectious Diseases να πιστεύουν ότι η παραλλαγή Όμικρον μεταδόθηκε μέσω του αέρα, είτε τη στιγμή που οι ταξιδιώτες άνοιξαν τις πόρτες τους για να παραλάβουν φαγητό, είτε κατά τη λήψη δείγματος για τεστ κοροναϊού.

Προς το παρόν δεν είναι βέβαιο αν η παραλλαγή Όμικρον με τον «πρωτόγνωρο» αριθμό μεταλλάξεων που διαθέτει στην πρωτεϊνική ακίδα του ιού είναι ικανή να παρακάμψει την προστασία των εμβολίων, όμως αρκετοί είναι οι ειδικοί που έχουν εκφράσει αυτή την ανησυχία.

For how long Omicron has been circulating is an important question. Most estimates land ~mid October & identification of cases with no travel links to SSA indicates early evidence of community transmission. See threads by @K_G_Andersen & @trvrbhttps://t.co/TKawdpfiSe (4/n) pic.twitter.com/9Jfiq7b04S

— Muge Cevik (@mugecevik) December 3, 2021