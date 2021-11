Κρατώντας στα χέρια τους άδειες κατσαρόλες, εκατοντάδες πολίτες βγήκαν για ακόμη μια ημέρα στους δρόμους της Τουρκίας προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνώντος κόμματος, καθώς βλέπουν ότι πλέον η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν μπορεί να αποτρέψει την οικονομική κρίση, η οποία πλέον είναι εμφανής στην καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως μεταδίδει η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Cumhuriyet, κόσμος συγκεντρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Τραπεζούντα για να διαμαρτυρηθεί για τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά.

Οι διαδηλωτές, κρατώντας και χτυπώντας τις άδειες κατσαρόλες, φώναξαν συνθήματα όπως: «Το αίτημα όσων έχουν άδειες κατσαρόλες είναι να παραιτηθεί η κυβέρνηση».

Μάλιστα, όπως καταγγέλλεται, η αστυνομία επιχείρησε να τις αφαιρέσει από το πλήθος, χωρίς ωστόσο επιτυχία.

«Αυτή είναι η φωνή των φτωχών. Αυτή είναι η φωνή μας. Τα χρέη των εμπόρων συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κανείς δεν ρωτά πώς θα πληρώσουν το ενοίκιο αυτοί οι μαγαζάτορες. Κανείς δεν ρωτά πώς θα ζήσει ένας φοιτητής με αυτές τις υποτροφίες και αυτά τα δάνεια. Κανείς δεν ρωτά πώς οι εργαζόμενοι θα «βγάλουν» τον μήνα με τον κατώτατο μισθό. Μας καταδίκασαν σε θάνατο. Δεν έχουμε σκοπό να σιωπήσουμε» ήταν κάποια από τα λόγια που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια ομιλίας.

People are marching in Trabzon, Turkey’s city that carries out nationalist and constant fascist attacks, with the slogans of ‘Government resign’. This is a really interesting situation. an unexpected situation. #TurkeyProtests #Turkey #Hükümetİstifa pic.twitter.com/QJhjzPXjq7

— KP (@WKomariK) November 26, 2021