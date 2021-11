Βράζει… η Ευρώπη με τo τέταρτο κύμα της πανδημίας του κοροναϊού να επελαύνει σε όλες τις χώρες. Οι κυβερνήσεις προσπαθούν με μέτρα να περιορίσουν τον αριθμό τον κρουσμάτων και κατ’ επέκαταση τους νέους θανάτους. Οι προβλέψεις των ειδικών είναι κάτι παραπάνω ανησυχητικές.

Πρόσφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προέλεψε ότι στους επόμενους τέσσρις μήνες, δηλαδή μέχρι τον Μάτριο, επιπλέον 500.000 άνθρωποι μπορεί να χάσουν τη ζωή τους από τον κοροναϊό στην Ευρώπη εάν δεν παρθούν αυστηρά μέτρα και αν τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν αναλάβουν δράση.

Όπερ και εγένετο. Τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης, ανέλαβαν δράση, υιοθετώντας νέα μέτρα σε μια ύστατη προσπάθεια να βάλουν φρένο στην εξάπλωσή του κοροναϊού πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Εξαιτίας των μέτρων αυτών χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους διαδηλώνοντας την αντίθεση τους, στους περιορισμούς.

Ο καγκελάριος Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ ανακοίνωσε την επιβολή νέου lockdown μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου. Από σήμερα Δευτέρα οι Αυστριακοί δεν θα μπορούν να βγουν από το σπίτι τους παρά μόνο για να κάνουν ψώνια, να αθληθούν ή να πάνε στον γιατρό. Τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά αλλά οι γονείς προτρέπονται να μην μεταφέρουν τα παιδιά τους.

Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις της, η κυβέρνηση θα προωθήσει και ένα νομοσχέδιο για να καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό των ενηλίκων από την 1η Φεβρουαρίου 2022. Οι παραβάτες θα υπόκεινται σε κυρώσεις.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην αυστριακή πρωτεύουσα, Βιέννη, μετά την κυβερνητική απόφαση για επιβολή εθνικού lockdown για 20 ημέρες. Οι διαδηλωτές ανεμίζαν σημαίες της Αυστρίας και ξεδίπλωσαν πανό με συνθήματα όπως «Ελευθερία« και «Αντίσταση».

Η Ολλανδία επέβαλε εκ νέου κάποια μέτρα lockdown το περασμένο Σαββατοκύριακο αρχικά για τρεις εβδομάδες σε μια προσπάθεια να επιβραδύνει την εξάπλωση του νέου κοροναϊού, αλλά τα ημερήσια κρούσματα παραμένουν στα υψηλότερα επίπεδά τους από τότε που ξέσπασε η πανδημία.

Καθόλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην Ολλανδία σημειώθηκαν επεισόδια. Κατά τη διάρκεια αυτών αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντας δύο διαδηλωτές. Συγκεκριμένα, η Χάγη βίωσε βίαιες διαδηλώσεις. Δεκάδες άτομα συνελήφθησαν και άλλα τραυματίστηκαν. Το εξαγριωμένο πλήθος έφτασε να πετάει πέτρες στους αστυνομικούς και να πυρπολεί αυτοκίνητα και ποδήλατα.

Στο Ζάγκρεμπ χιλιάδες πολίτες προχώρησαν σε πορεία για να εκφράσουν την αντίθεση τους στην απόφαση της κυβένρησης να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα.

VIDEO: 🇭🇷 Thousands took to the streets in the Croatian capital #Zagreb on Saturday in the biggest demonstration the country has seen against #Covid19 measures since the start of the pandemic pic.twitter.com/QSosU1oPgA

— AFP News Agency (@AFP) November 21, 2021