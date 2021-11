Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σήμερα σε συναυλιακό χώρο στη σουηδική πόλη Ουψάλα, όταν ένας άνθρωπος έπεσε από τον έβδομο όροφο, πέφτοντας πάνω σε δύο θεατές, ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Χίλιοι θεατές είχαν συγκεντρωθεί στον συναυλιακό χώρο Uppsala Konsert & Kongress, ένα σύγχρονο πολυώροφο κτίριο, όπου είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί συναυλία προς τιμήν του εμβληματικού σουηδικού ποπ συγκροτήματος ABBA.

