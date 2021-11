Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα, όταν δύο εκρήξεις ακολουθούμενες από πυροβολισμούς σημειώθηκαν στο μεγαλύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο του Αφγανιστάν, στην Καμπούλ, έγινε γνωστό από αξιωματούχο του αφγανικού υπουργείου Υγείας.

«Δεκαεννέα πτώματα και περίπου 50 τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της πόλης», δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στην είσοδο του νοσοκομείου Μοχάμαντ Νταούντ Χαν, που διαθέτει 400 κλίνες και βρίσκεται στο κέντρο της Καμπούλ. Δυνάμεις ασφαλείας εστάλησαν στην περιοχή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Κάρι Σαΐντ Χόστι.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Sputnik, «μια ομάδα καμικάζι βομβιστών μπήκε μέσα στο νοσοκομείο και οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Οι επιτιθέμενοι ανατίναξαν την μπροστινή πόρτα».

#Footage Emergency hospital in Kabul: explosions in PD10 area – 9 wounded people have arrived at our hospital so far. #aamajnews pic.twitter.com/8uJ0ifQ0Tl

Η ιταλική οργάνωση αρωγής Emergency, η οποία εξασφαλίζει τη λειτουργία ενός νοσοκομείου για τραυματίες σε απόσταση περίπου 3 χλμ. από το σημείο των εκρήξεων, δήλωσε πως έχουν μεταφερθεί εκεί μέχρι στιγμής 9 τραυματίες.

Φωτογραφίες που αναρτούν κάτοικοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ένα σύννεφο καπνού πάνω από την περιοχή των εκρήξεων κοντά στην πρώην διπλωματική ζώνη στην περιοχή Ουαζίρ Ακμπάρ Χαν της πόλης και αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως τουλάχιστον δύο ελικόπτερα πετούν πάνω από την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Ωστόσο το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Bakhtar μετέδωσε πως αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους εισήλθαν στο νοσοκομείο και συγκρούσθηκαν με δυνάμεις ασφαλείας.

A number of casualties have been reported in today’s explosion outside the 400-bed hospital in Wazir Akbar Khan in Kabul. No details have yet been given (Video: Social Media) #ArianaNews #IEA #Kabul #Blast #Explosion pic.twitter.com/Homk170ebM

— Ariana News (@ArianaNews_) November 2, 2021