Με αίμα βάφτηκε η επαρχία Κοντούζ του Αφγανιστάν, όπου τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 140 τραυματίστηκαν ύστερα από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, που έγινε την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της προσευχής σε τέμενος σιιτών.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πάνω από 100 νεκρούς. Ωστόσο, πηγή των τοπικών υγειονομικών Αρχών ανέφερε στο Sputnik ότι τα θύματα είναι 46 και οι τραυματίες 143.

«Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 46 άνθρωποι πέθαναν, 143 τραυματίστηκαν», σημείωσε χαρακτηριστικά η πηγή.

Λίγες ώρες μετά την έκρηξη η οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος» ανέλαβε την ευθύνη, με μια ανακοίνωση που εξέδωσε το «πρακτορείο» προπαγάνδας των τζιχαντιστών «Amaq» και αναρτήθηκε στο Telegram.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε αναλάβει την ευθύνη και για την επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ (26/8) . Τότε είχαν σκοτωθεί 170 πολίτες και 13 στρατιώτες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι εικόνες από το σημείο της έκρηξης κάνουν το γύρο του διαδικτύου και συγκλονίζουν. Τα πτώματα κείτονται πάνω στο ματωμένο δάπεδο. Άλλοι φαίνονται στα βίντεο που τρέχουν να σωθούν ενώ παντού επικρατεί το χάος.

Blast took place during Prayer in Shia mosque #Kunduz

our prayer mats are covered with blood once again.. 💔 pic.twitter.com/AnVJp35loq

