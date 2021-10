Η πολύωρη διακοπή λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Instagram και Whatsapp ήταν το δεύτερο ισχυρό πλήγμα μέσα σε λίγες ημέρες για τον κολοσσό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που έφερε στα πρόθυρα του… πανικού και τους χρήστες τους σε όλον τον κόσμο.

Του χθεσινού πρωτοφανούς blackout, προηγήθηκε την Κυριακή η κατηγορία-βόμβα για τον τρόπο λειτουργίας του Facebook καθώς πληροφοριοδότης αποκάλυψε ότι η εταιρεία γνώριζε για τις επιπτώσεις των υπηρεσιών της στην ψυχική υγεία των νέων χρηστών, αλλά αντί για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προτίμησε να βάλει το κέρδος πάνω από το δημόσιο όφελος.

Η εταιρεία του Ζούκερμπεργκ έχει υποστεί τεράστιες οικονομικές απώλειες από αυτές τις αρνητικές εξελίξεις.

Οι μετοχές του παρουσίασαν κατακόρυφη πτώση, με τις απώλειες για τον μεγιστάνα των social media να ξεπερνούν τα 7 δισ. δολάρια, ενώ για την εταιρεία υπολογίζονται – μέχρι στιγμής – στα 50 δισ. δολάρια.

Στο μεταξύ, εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε όλο τον κόσμο είδαν χθες να χάνεται το… έδαφος κάτω από τα πόδια τους διότι δεν ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν το αδιέξοδο που προκάλεσε στην ψηφιακή καθημερινότητά τους το πολύωρο, βασανιστικό μπλακάουτ.

Οι περισσότεροι στράφηκαν στο Twitter για να δουν τι συμβαίνει με τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και για να σχολιάσουν τις εξελίξεις.

Επρόκειτο για συμβάν χωρίς προηγούμενο για τον γιγαντιαίο όμιλο του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, που ήδη αντιμετωπίζει την κατακραυγή εξαιτίας των αποκαλύψεων για τις πρακτικές του.

Κατά τον εξειδικευμένο ιστότοπο Downdetector, που παρακολουθεί συστηματικά τα τεχνικά προβλήματα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, το χθεσινό μπλακάουτ ήταν «το μεγαλύτερο που έχει παρατηρηθεί ποτέ».

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

Και όπως αποκάλυψε η ρεπόρτερ τεχνολογίας των ΝYTimes, Σίρα Φρένκελ, η οποία επικοινώνησε με εργαζόμενο της Facebook μετά το μπλακ άουτ της εταιρείας, η καθυστέρηση στην επαναφορά του οφειλόταν στο γεγονός ότι οι κάρτες εισόδου των εργαζομένων είχαν μπλοκάρει και δεν μπορούσαν να μπουν για να διορθώσουν το πρόβλημα.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.

— Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021