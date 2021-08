To νέο Matrix, η τέταρτη ταινία της σειράς έχει τίτλο «Matrix Resurrections». Την αποκάλυψη έκανε στο CinemaCon η παραγωγός εταιρεία Warner, μαζί με ένα πρώτο τρέιλερ της ταινίας.

JUST IN: We have a title… the fourth Matrix movie is officially called The Matrix Resurrections. Crowd at #CinemaCon loving the first footage, too. Hope we see it soon! The film hits theaters this December #TheMatrixResurrections. pic.twitter.com/RHAMHq20XO

